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Реал объяснил увольнение Лопетеги

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Реал рассказал о причинах увольнения испанского специалиста.
Хулен Лопетеги
Хулен Лопетеги
Getty Images

Мадридский Реал прокомментировал увольнение главного тренера Хулена Лопетеги.

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“Мы приняли такое решение ради изменения динамики выступлений команды, которая все еще может достичь поставленных целей.

Существует огромное несоответствие между качествами игроков Реала и их результатами.

Клуб благодарит Хулена Лопетеги и его тренерский состав за работу и усилия, и желает всего самого наилучшего в дальнейшей карьере.

Временно командой будет руководить Сантьяго Солари“, - написано в заявлении Королевского клуба, которое опубликовано на официальном сайте “сливочных“.

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Теги: футбол, Ла Лига, Реал Мадрид, Хулен Лопетеги
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Источник: www.realmadrid.com

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