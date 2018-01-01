Официально: Реал отправил Лопетеги в отставку
Руководство Реала приняло решение уволить главного тренера команды Хулена Лопетеги.
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Как сообщает пресс-служба “сливочных“, расторгнуть контракт с наставником решили, чтобы иметь возможность изменить результаты команды в текущем сезоне, пока ситуация не достигла критичного момента.
Совет директоров признал тот факт, что уровень игроков Королевского клуба не соответствует тем результатам, которые демонстрирует команда в турнирной таблице, что связано с несоответствием персонала, работающего с футболистами.
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Реал поблагодарил Лопетеги и его помощников за проделанную работу и пожелал им дальнейших карьерных успехом.
Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера Реала будет Сантьяго Солари.
Напомним, Хулен Лопетеги возглавил Реал этим летом и из-за этого был уволен с поста главного тренера сборной Испании за день до старта ЧМ-2018.
Отметим, что последний матч под руководством Лопетеги Реал сыграл с Барселоной и потерпел разгромное поражение на Камп Ноу со счетом 5:1. Смотрите также видео голов и обзор матча Барселона - Реал Мадрид.
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