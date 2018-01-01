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Роналду назвал причину, по которой покинул Реал

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На решение португальского футболиста повлиял президент Реала Флорентино Перес.
Флорентино Перес и Криштиану Роналду
Флорентино Перес и Криштиану Роналду
Getty Images

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду раскрыл причину, по которой он покинул мадридский Реал минувшим летом.

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“Я много хорошего сделал в Реале и в моей памяти навсегда останутся те моменты, которые я пережил в этой команде за девять лет. Но президент клуба Флорентино Перес в последнее время видел во мне лишь средство для заработка денег.

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Я точно это знаю. Все его слова, сказанные мне, были не от сердца. Отношение Переса ко мне изменилось, и я это чувствовал. Оно стало не таким, каким было, когда я пришел в Реал. Он перестал видеть во мне незаменимого игрока, и это заставило меня задуматься об уходе.

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Когда появились первые слухи, Перес даже не пытался меня удерживать. Мое желание не было связано с деньгами, ведь тогда бы я уехал в Китай. В Италии я зарабатываю столько же, сколько и в Испании. Уход Зидана также не повлиял на мое решение. Я ушел из-за Переса“, - приводит слова Роналду France Football.

Напомним, нападающий Криштиану Роналду перешел в Ювентус в середине лета 2018 года. Читайте также о том, как отреагировали соцсети на громкий трансфер португальца.

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Теги: Флорентино Перес, Реал, чемпионат Испании по футболу, Криштиану Роналду, Ювентус, футбол
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