Реал не может договориться с Конте по поводу контракта - AS

Итальянский специалист требует от "сливочных" определенных гарантий.

Главный претендент на место Хулена Лопетеги в Реале Антонио Конте не может договориться с руководством “сливочных“ по поводу контракта.

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По информации AS, итальянец требует определенных гарантий от клуба, а также имеет высокий финансовый аппетит. Источник отмечает, что если Реал не сумеет прийти к соглашению с Конте, то основным претендентом на должность главного тренера станет наставник Кастильи Сантьяго Солари.

Отметим, что Лопетеги официально не подавал в отставку и не был уволен, однако “на всякий случай“ попрощался с игроками команды.

Напомним. в понедельник, 29-го октября, руководство Реала проведет заседание, на котором решится судьба главного тренера команды Хулена Лопетеги.

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