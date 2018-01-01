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Реал не может договориться с Конте по поводу контракта - AS

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Итальянский специалист требует от "сливочных" определенных гарантий.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Главный претендент на место Хулена Лопетеги в Реале Антонио Конте не может договориться с руководством “сливочных“ по поводу контракта.

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По информации AS, итальянец требует определенных гарантий от клуба, а также имеет высокий финансовый аппетит. Источник отмечает, что если Реал не сумеет прийти к соглашению с Конте, то основным претендентом на должность главного тренера станет наставник Кастильи Сантьяго Солари.

Отметим, что Лопетеги официально не подавал в отставку и не был уволен, однако “на всякий случай“ попрощался с игроками команды.

Напомним. в понедельник, 29-го октября, руководство Реала проведет заседание, на котором решится судьба главного тренера команды Хулена Лопетеги.

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Теги: футбол, Реал Мадрид, Хулен Лопетеги, чемпионат Испании по футболу, Примера, вне игры, тренер, Антонио Конте
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