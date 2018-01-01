Пике: Победа над Реалом - это больше, чем просто три очка

Защитник Барселоны прокомментировал разгромную победу своей команды в Эль-Класико.

Защитник Барселоны Жерар Пике прокомментировал исход Эль-Класико, состоявшийся в воскресенье, 28-го октября, на стадионе Камп Ноу.

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“Победа над Реалом - это больше, чем просто три очка. Конечно, мы выиграли эту встречу, но не нужно терять от радости голову. Стоит отметить, что на этой неделе мы показали три отличным игры против трех сложных соперников.

Результаты этой недели положительно скажутся на нашей уверенности в себе“, - приводит слова Пике пресс-служба Барселоны.

Напомним, Барселона разгромила Реал в центральном матче 10-го тура Примеры, отправив в ворота Куртуа пять мячей. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.

Отметим, что капитан Барселоны Лионель Месси пропустил Эль-Класико из-за перелома руки, однако вместе с сыном поучаствовал в фантастическом перформансе фанатов.

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