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Сегодня будет объявлено об отставке Лопетеги и назначении Конте - AS

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Вечером состоится заседание руководства Реала.
Хулен Лопетеги
Хулен Лопетеги
Getty Images

Сегодня, 29 октября, в 20:00 по киевскому времени состоится заседание правления королевского клуба, сообщает AS.

Ожидается, что там будет принято решение об отставке главного тренера Реала Хулена Лопетеги, а также будет объявлено о подписании Антонио Конте, который ранее тренировал лондонский Челси и сборную Италии по футболу.

Накануне Хулен Лопетеги попрощался с футболистами Реала.

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Теги: футбол, Ла Лига, Реал, Антонио Конте, Хулен Лопетеги
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Источник: As

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