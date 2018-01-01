Сегодня будет объявлено об отставке Лопетеги и назначении Конте - AS
Вечером состоится заседание руководства Реала.
Сегодня, 29 октября, в 20:00 по киевскому времени состоится заседание правления королевского клуба, сообщает AS.
Ожидается, что там будет принято решение об отставке главного тренера Реала Хулена Лопетеги, а также будет объявлено о подписании Антонио Конте, который ранее тренировал лондонский Челси и сборную Италии по футболу.
Накануне Хулен Лопетеги попрощался с футболистами Реала.
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