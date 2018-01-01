Сегодня будет объявлено об отставке Лопетеги и назначении Конте - AS

Вечером состоится заседание руководства Реала.

Сегодня, 29 октября, в 20:00 по киевскому времени состоится заседание правления королевского клуба, сообщает AS.

Ожидается, что там будет принято решение об отставке главного тренера Реала Хулена Лопетеги, а также будет объявлено о подписании Антонио Конте, который ранее тренировал лондонский Челси и сборную Италии по футболу.

Накануне Хулен Лопетеги попрощался с футболистами Реала.