Месси и Суарес с вином отпраздновали разгромную победу над Реалом

Суарес оформил хет-трик, так что есть, что отпраздновать.

Капитан Барселоны Лионель Месси не сумел сыграть в Эль-Класико из-за перелома руки, но был на трибунах, поэтому может с командой разделить успех.

Он стал свидетелем хет-трика Луиса Суареса, в том числе третьего гола уругвайца, после которого заплакал Серхио Рамос, а также первый гол Коутиньо, забитый после 30 точных передач.

После игры Месси и Суарес вместе отпраздновали победу против вечного соперника и решили расслабиться за бокалом вина.

"Празднование триумфа и 3 впечатляющих гола!!! Поздравляем всех", - подписал Месси опубликованное фото в Instagram.

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