Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лопетеги: Счет не отображает происходившее на поле

Комментариев: 0
Испанец прокомментировал разгромное поражение в Эль-классико.
Хулен Лопетеги
Хулен Лопетеги
Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Хулен Лопетеги прокомментировал неудачу своей команды в принципиальном противостоянии с Барселоной.

“Всегда неприятно проигрывать, а особенно в матчах против Барселоны. В течение встречи у нас были возможности перевернуть игру в свою пользу. Во втором тайме мы отыграли один мяч, но затем снова пропустили и все стало ясно. Итоговый счет считаю чрезмерным. Думаю, он не отображает того, что происходило на поле.

Ситуация сложная и печальная, но, несмотря на крупное поражение, я вижу в себе силы и готов продолжать работать. Считаю, что команда постепенно растет и развивается”,- заявил Лопетеги.

Напомним, что сегодня Барселона разгромила Реал со счетом 5:1. На нашем сайте доступно видео голов и обзор поединка.

Поделись:
Теги: футбол, Барселона, Реал, Хулен Лопетеги
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь