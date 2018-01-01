Лопетеги: Счет не отображает происходившее на поле

Испанец прокомментировал разгромное поражение в Эль-классико.

Главный тренер мадридского Реала Хулен Лопетеги прокомментировал неудачу своей команды в принципиальном противостоянии с Барселоной.

“Всегда неприятно проигрывать, а особенно в матчах против Барселоны. В течение встречи у нас были возможности перевернуть игру в свою пользу. Во втором тайме мы отыграли один мяч, но затем снова пропустили и все стало ясно. Итоговый счет считаю чрезмерным. Думаю, он не отображает того, что происходило на поле.

Ситуация сложная и печальная, но, несмотря на крупное поражение, я вижу в себе силы и готов продолжать работать. Считаю, что команда постепенно растет и развивается”,- заявил Лопетеги.

Напомним, что сегодня Барселона разгромила Реал со счетом 5:1. На нашем сайте доступно видео голов и обзор поединка.