На Камп Ноу умеют наводить красоту не только на поле.

Лионель Месси продолжает поддерживать свою команду с трибун, пока он находится вне игры из-за повреждения.

Перед матчем Барселоны против Реала болельщики каталонцев устроили грандиозный перформанс, участие в котором принял весь стадион, в том числе и Месси со своим сыном.

Команда оценила такую акцию, и полностью оправдала посыл, оставленный фанатами, разгромив столичных гостей со счетом 5:1. В отсутствии Месси, ответственность за голы на себя взял Луис Суарес, оформивший хет-трик.