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Месси с сыном поучаствовали в фантастическом перформансе фанатов

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На Камп Ноу умеют наводить красоту не только на поле.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Лионель Месси продолжает поддерживать свою команду с трибун, пока он находится вне игры из-за повреждения.

Перед матчем Барселоны против Реала болельщики каталонцев устроили грандиозный перформанс, участие в котором принял весь стадион, в том числе и Месси со своим сыном.

 

 

Команда оценила такую акцию, и полностью оправдала посыл, оставленный фанатами, разгромив столичных гостей со счетом 5:1. В отсутствии Месси, ответственность за голы на себя взял Луис Суарес, оформивший хет-трик.

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Теги: футбол, Ла Лига, Барселона, Реал, Лионель Месси
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