Месси с сыном поучаствовали в фантастическом перформансе фанатов
На Камп Ноу умеют наводить красоту не только на поле.
Лионель Месси продолжает поддерживать свою команду с трибун, пока он находится вне игры из-за повреждения.
Перед матчем Барселоны против Реала болельщики каталонцев устроили грандиозный перформанс, участие в котором принял весь стадион, в том числе и Месси со своим сыном.
Трибуны «Камп Ноу» перед Эль Класико. Потрясающая атмосфера 🇪🇸🔥 #БарселонаРеал— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) October 28, 2018
📹 твиттер: @FCBarcelona pic.twitter.com/WLVd0oxLZM
Команда оценила такую акцию, и полностью оправдала посыл, оставленный фанатами, разгромив столичных гостей со счетом 5:1. В отсутствии Месси, ответственность за голы на себя взял Луис Суарес, оформивший хет-трик.
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