Хет-трик Луиса Суареса позволил Барселоне одержать победу в Эль-Класико.

Каталонская Барселона одержала разгромную победу над мадридским Реалом в матче 10-го тура испанской Примеры.

Каталонцы полностью доминировали в первом тайме, результатом чего стали голы Филиппе Коутиньо и Луиса Суареса с пенальти.

В начале второго тайма Марсело отквитал один мяч, после чего Модрич мог сравнивать счет, но попал в штангу.

После забитого гола Реал пошел смелее вперед, на поле пошла равная открытая игра, пока Барселона не забила вновь – Суарес на 75-й минуте пробил точно головой.

После этого Реал опустил руки и каталонцы добили соперника – Луис Суарес оформил хет-трик, а окончательный счет в матче установил Артуро Видаль.

5:1 - Барселона, набрав 21 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, а Реал с 14 очками занимает 9-е место.

Барселона — Реал 5:1

Голы: Коутиньо, 11, Суарес, 30 (пен.), 75, 84, Видаль, 87 — Марсело, 50

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 84) — Рафинья (Семеду, 68), Л. Суарес, Коутиньо (Дембеле, 74).

Реал: Куртуа — Начо, Рамос, Варан (Васкес, 46), Марсело (Мариано, 82) — Кроос, Каземиро, Модрич, Иско — Бэйл (Асенсио, 78), Бензема.

Предупреждения: Ракитич, Суарес — Начо, Бэйл.