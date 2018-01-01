Крутое промо матча Барселона - Реал Мадрид, которое ты должен увидеть
В преддверии Эль-Класико Ла Лига выпустила яркое видео.
Центральным матчем 10-го тура чемпионата Испании является противостояние каталонской Барселоны и мадридского Реала.
В ожидании Эль-Класико Ла Лига подготовила эффектное промовидео, которое подогревает интерес болельщиков к предстоящей встрече:
Напомним, матч Барселона - Реал Мадрид состоится в воскресенье, 28-го октября, на стадионе Камп Ноу. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этой встречи, которая начнется в 17:15 по киевскому времени.
Также будет доступна видео трансляция матча Барселона - Реал Мадрид. Вашему вниманию также прогноз букмекеров на Эль-Класико.
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