Барселона встретится с мадридским Реалом 28 октября в матче испанской Примеры. Узнайте, где смотреть встречу Барселона – Реал Мадрид.

В воскресенье, 28-го октября, каталонская Барселона на своем поле сыграет с мадридским Реалом в рамках 10-го тура Примеры. Стартовый свисток – в 17:15 по киевскому времени.

В Украине противостояние Барселона – Реал Мадрид можно будет посмотреть посредством видеосервиса Megogo.

Также встречу будут транслировать на телеканале Матч ТВ.

Кроме того, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Барселона – Реал Мадрид, а также видео трансляция поединка.

Отметим, что по мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Вальверде с коэффициентом 2,0, а на “сливочных“ – 3,2. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,0.

Смотрите также промовидео предстоящего Эль-Класико:

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.