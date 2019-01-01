Месси третьим из футболистов преодолел отметку в 100 млн подписчиков в Instagram
В соцсетях Лео значительно уступает Криштиану Роналду.
Капитан Барселоны аргентинец Лионель Месси преодолел знаменательную отметку по подписчикам в Instagram. На аккаунт футболиста подписались уже 100 миллионов человек.
Ранее из футболистов эту отметку преодолели только нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду (у которого сейчас 144 млн) и бразильский форвард ПСЖ Неймар (104 млн).
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