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Месси третьим из футболистов преодолел отметку в 100 млн подписчиков в Instagram

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В соцсетях Лео значительно уступает Криштиану Роналду.
Лионель Месси
Лионель Месси

Капитан Барселоны аргентинец Лионель Месси преодолел знаменательную отметку по подписчикам в Instagram. На аккаунт футболиста подписались уже 100 миллионов человек.

Ранее из футболистов эту отметку преодолели только нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду (у которого сейчас 144 млн) и бразильский форвард ПСЖ Неймар (104 млн).

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Теги: Лионель Месси, вне игры, Барселона
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