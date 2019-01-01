Марсело: На время Эль-Классико весь мир останавливается для просмотра матча

Защитник Реала рад, что ему посчастливилось неоднократно сыграть в Эль-Классико.

Защитник Реала Марсело поделился ожиданиями от главного матча этого уик-энда - поединка с Барселоной в рамках 10-го тура Примеры.

"Играть на Камп Ноу, представляя Реал – удивительно. Когда болельщики против тебя, это прибавляет мотивации. В матче с Барселоной нам нужно быть очень осторожными, ведь у них высококлассная атакующая группа

Когда играют наши команды, весь мир останавливается, чтобы посмотреть Эль-Классико. Каждый хочет принять участие в таком матче хотя бы раз, а мне посчастливилось сделать это неоднократно", - цитирует Марсело Marca.