Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Марсело: На время Эль-Классико весь мир останавливается для просмотра матча

Комментариев: 0
Защитник Реала рад, что ему посчастливилось неоднократно сыграть в Эль-Классико.
Марсело
Марсело
Getty Images

Защитник Реала Марсело поделился ожиданиями от главного матча этого уик-энда - поединка с Барселоной в рамках 10-го тура Примеры.

"Играть на Камп Ноу, представляя Реал – удивительно. Когда болельщики против тебя, это прибавляет мотивации. В матче с Барселоной нам нужно быть очень осторожными, ведь у них высококлассная атакующая группа

Когда играют наши команды, весь мир останавливается, чтобы посмотреть Эль-Классико. Каждый хочет принять участие в таком матче хотя бы раз, а мне посчастливилось сделать это неоднократно", - цитирует Марсело Marca.

Поделись:
Теги: Марсело, Реал, чемпионат Испании
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь