Куртуа не хочет работать с Конте или Моуринью
В раздевалке мадридского Реала недовольны слухами по поводу возможного увольнения Хулена Лопетеги и назначения Жозе Моуринью или Антонио Конте, сообщает El Pais.
Читай также: Перес хотел уваолить Лопетеги после матча с Викторией
“Если Вы так сделаете, это будет означать, что Вы заставили Лопетеги делать ту работу, которую Моуринью выполнил бы лучше. Это неуважительно по отношению к команде, которя выиграла четыре Лиги Чемпионов,“ - такие слова руководству клуба просили передать Марсело и Серхио Рамос.
Кроме того, голкипер “сливочных“ Тибо Куртуа также выразил свое недовольство.
“Я не могу в это поверить. Я единственный, кто работал и с Конте, и с Моуринью. Я специально уехал из Лондона, чтобы не повторялось то, что было во время моей работы с ними, а оказывается, кто-то из них может возглавить Реал“, - сказал Куртуа своим партнерам.
Напомним, что кандидатами на пост главного тренера Реала являются также Сантьяго Солари и Гути.
Полная версия правил