Куртуа не хочет работать с Конте или Моуринью

Бельгиец заявил партерам по команде, что ему не нравятся слухи по поводу кандидатов на пост главного тренера Реала.

В раздевалке мадридского Реала недовольны слухами по поводу возможного увольнения Хулена Лопетеги и назначения Жозе Моуринью или Антонио Конте, сообщает El Pais.

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“Если Вы так сделаете, это будет означать, что Вы заставили Лопетеги делать ту работу, которую Моуринью выполнил бы лучше. Это неуважительно по отношению к команде, которя выиграла четыре Лиги Чемпионов,“ - такие слова руководству клуба просили передать Марсело и Серхио Рамос.

Кроме того, голкипер “сливочных“ Тибо Куртуа также выразил свое недовольство.

“Я не могу в это поверить. Я единственный, кто работал и с Конте, и с Моуринью. Я специально уехал из Лондона, чтобы не повторялось то, что было во время моей работы с ними, а оказывается, кто-то из них может возглавить Реал“, - сказал Куртуа своим партнерам.

Напомним, что кандидатами на пост главного тренера Реала являются также Сантьяго Солари и Гути.