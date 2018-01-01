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Во время Эль-Класико телезрители смогут услышать реплики футболистов

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В Чемпионате Испании будут тестировать новую система звука.
Эль-Класико
Эль-Класико
Getty Images

В воскресенье, 28 октября в матче 10-ого тура Ла Лиги между собой сыграют каталонская Барселона и мадридский Реал.

Во время матча будут тестировать современную технологию передачи звука, поэтому в телевизионной трансляции будут слышны разговоры футболистов на поле и удары по мячу, сообщает официальный сайт Примеры.  

Это будет возможно благодаря системе, которая отслеживает движение мяча и автоматически напрявляет микрофон в те участки поля, где происходит момент борьбы.

Напомним, что каталонскому клубу не сможет помочь Лионель Месси, у которого травма руки.

 

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Теги: футбол, Ла Лига, Реал, Барселона
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Источник: www.laliga.es

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