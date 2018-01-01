Во время Эль-Класико телезрители смогут услышать реплики футболистов

В Чемпионате Испании будут тестировать новую система звука.

В воскресенье, 28 октября в матче 10-ого тура Ла Лиги между собой сыграют каталонская Барселона и мадридский Реал.

Во время матча будут тестировать современную технологию передачи звука, поэтому в телевизионной трансляции будут слышны разговоры футболистов на поле и удары по мячу, сообщает официальный сайт Примеры.

Это будет возможно благодаря системе, которая отслеживает движение мяча и автоматически напрявляет микрофон в те участки поля, где происходит момент борьбы.

Напомним, что каталонскому клубу не сможет помочь Лионель Месси, у которого травма руки.