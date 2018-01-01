Переключиться на мобильную версию
Тренды:

СМИ: Перес хотел уволить Лопетеги после матча с Викторией

Комментариев: 0
Но спортивный директор клуба убедил его подождать.
Флорентино Перес
Флорентино Перес
Getty Images

Президент Реала Флорентино Перес хотел уволить главного тренера команды Хулена Лопетеги.

Читай также: Бэйла оштрафовали за уклонение от уплаты налогов

Он собирался сообщить испанскому специалисту об отставке сразу же после 3-го матча группового этапа Лиги Чемпионов с Викторией Пльзень, сообщает издание El Confidencial.

На пути к раздевалке Переса остановил спортивный директор Реала Хосе Анхель Санчес, который убедил президента клуба в том, что увольнение перед Эль-Класико еще больше навредит команде, и попросил подождать до того времени, пока Лопетеги не найдут замену.

Напомним, раньше сообщалось, что на пост главного тренера Реала претендуют Жозе Моуринью, Антонио Конте, Сантьяго Солари и Гути.

Напомним, что увольнение Лопетеги обойдется Реалу в 18 миллионов евро.

Поделись:
Теги: футбол, Ла Лига, Флорентино Перес, Хулен Лопетеги, Реал Мадрид
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.elconfidencial.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь