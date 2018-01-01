СМИ: Перес хотел уволить Лопетеги после матча с Викторией

Но спортивный директор клуба убедил его подождать.

Президент Реала Флорентино Перес хотел уволить главного тренера команды Хулена Лопетеги.

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Он собирался сообщить испанскому специалисту об отставке сразу же после 3-го матча группового этапа Лиги Чемпионов с Викторией Пльзень, сообщает издание El Confidencial.

На пути к раздевалке Переса остановил спортивный директор Реала Хосе Анхель Санчес, который убедил президента клуба в том, что увольнение перед Эль-Класико еще больше навредит команде, и попросил подождать до того времени, пока Лопетеги не найдут замену.

Напомним, раньше сообщалось, что на пост главного тренера Реала претендуют Жозе Моуринью, Антонио Конте, Сантьяго Солари и Гути.

Напомним, что увольнение Лопетеги обойдется Реалу в 18 миллионов евро.