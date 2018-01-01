Бэйла оштрафовали за уклонение от уплаты налогов
Гарет Бэйл должен заплатить более 300 тысяч евро в качестве штрафа.
Власти Испании приняли решение оштрафовать игрока Реала Гарета Бэйла за уклонение от уплаты налогов.
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По информации El Mundo, валлиец должен будет выплатить 337 тысяч евро в качестве штрафа за то, что в 2013 году скрыл от налоговых органов свои доходы от реализации имиджевых прав.
Ранее сообщалось, что благотворительный фонд Лионеля Месси подозревают в уклонении от уплаты налогов.
Отмечалось, что в финансовых махинациях также обвиняются игроки Реала Лука Модрич и Хамес Родригес, а защитнику “сливочных“ Марсело вынесли приговор по делу о неуплате налогов.
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