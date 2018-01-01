Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бэйла оштрафовали за уклонение от уплаты налогов

Комментариев: 0
Гарет Бэйл должен заплатить более 300 тысяч евро в качестве штрафа.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Власти Испании приняли решение оштрафовать игрока Реала Гарета Бэйла за уклонение от уплаты налогов.

Читай также: Агент Бэйла лишился лицензии

По информации El Mundo, валлиец должен будет выплатить 337 тысяч евро в качестве штрафа за то, что в 2013 году скрыл от налоговых органов свои доходы от реализации имиджевых прав.

Ранее сообщалось, что благотворительный фонд Лионеля Месси подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Отмечалось, что в финансовых махинациях также обвиняются игроки Реала Лука Модрич и Хамес Родригес, а защитнику “сливочных“ Марсело вынесли приговор по делу о неуплате налогов.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Гарет Бэйл, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, уклонение от уплаты налогов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь