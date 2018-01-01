Бэйла оштрафовали за уклонение от уплаты налогов

Гарет Бэйл должен заплатить более 300 тысяч евро в качестве штрафа.

Власти Испании приняли решение оштрафовать игрока Реала Гарета Бэйла за уклонение от уплаты налогов.

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По информации El Mundo, валлиец должен будет выплатить 337 тысяч евро в качестве штрафа за то, что в 2013 году скрыл от налоговых органов свои доходы от реализации имиджевых прав.

Ранее сообщалось, что благотворительный фонд Лионеля Месси подозревают в уклонении от уплаты налогов.