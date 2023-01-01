СМИ: ФИФА запретит проводить матч Жирона - Барселона в США
26 октября Совет ФИФА проведет заседание.
В пятницу, 26 октября, Совет ФИФА рассмотрит вопрос о проведении матча 21-ого тура чемпионата Испании между Жироной и Барселоной на территории США, в Майами.
Скорее всего, совет наложит запрет на проведение матча за границей, и тем самым поддержит позицию Федерации футбола Испании, которая считает, что это нарушение законов и условий теледоговоров, а также дополнительные неудобства для болельщиков и клубов, сообщает издание Sport.es.
Ранее с протестом выступил и мадридский Реал.
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