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СМИ: ФИФА запретит проводить матч Жирона - Барселона в США

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26 октября Совет ФИФА проведет заседание.
Жирона - Барселона
Жирона - Барселона
Getty Images

В пятницу, 26 октября, Совет ФИФА рассмотрит вопрос о проведении матча 21-ого тура чемпионата Испании между Жироной и Барселоной на территории США, в Майами.

Скорее всего, совет наложит запрет на проведение матча за границей, и тем самым поддержит позицию Федерации футбола Испании, которая считает, что это нарушение законов и условий теледоговоров, а также дополнительные неудобства для болельщиков и клубов, сообщает издание Sport.es.

Ранее с протестом выступил и мадридский Реал.

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Теги: футбол, Ла Лига, Барселона, Жирона, ФИФА
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Источник: sport.es

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