Марсело: Журналисты нам завидуют, ведь они не умеют играть в футбол
Защитник Реала Марсело после победы команды над Викторией (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов заявил, что журналисты завидуют игрокам Королевского клуба и пытаются навредить атмосфере в команде.
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"Лопетеги - потрясающий тренер, который проводит отличную работу с командой. Конечно, тяжело не выигрывать в чемпионате, но о кризисе говорят только журналисты. Вы, представители прессы, намеренно вредите атмосфере в команде. Вы просто нам завидуете, ведь вы не умеете играть в футбол.
Свой гол в ворота Виктории я посвятил свой Антонио Пинтусу, тренеру по физподготовке. Он мне нравится, к тому же у него нет волос, а у меня есть.
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По поводу моего перехода могу сказать, что не слышал, чтобы мне поступали какие-то предложения. Кроме того, я - мадридиста до мозга костей", - приводит слова Марсело Football Espana.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что защитник Реала Марсело собирается уйти в Ювентус и уже сообщил об этом руководству клуба.
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