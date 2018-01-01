Реал не уволит Лопетеги до Эль-Классико

Хулен Лопетеги точно останется на посту главного тренера Реала до конца октября.

Главный тренер Реала Хулен Лопетеги не будет уволен до матча 10-го тура чемпионата Испании против Барселоны. Об этом сообщил директор “сливочных“ Эмилио Бутрагеньо.

“Лопетеги будет руководить Реалом во время Эль-Классико так, как он это обычно делает. В текущей ситуации нам важно сохранять спокойствие и веру в наших игроков, быть одной командой.

Читай также: Лопетеги: Я чувствую поддержку со стороны клуба

Мы знаем о слухах в СМИ по поводу Лопетеги, поэтому нужно подойти к игре с Барселоной с уверенностью в себе. Этот матч - отличная мотивация для нас, и надеемся, что Реал выступит хорошо“, - приводит слова Бутрагеньо Mundo Deportivo.

Отметим, что матч Барселона - Реал состоится в воскресенье, 28 октября, на стадионе Камп Ноу. Стартовый свисток - в 17:15 по киевскому времени.

Читай также: Лопетеги: Мы все еще не слишком далеко отстаем от Барселоны

Напомним, по итогам 9-ти туров Примеры Реал занимает 7-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков (4 победы, 2 ничьи, 3 поражения), а Барселона лидирует в чемпионате с 18-ю очками в активе (5 побед, 3 ничьи, 1 поражение).



Ранее сообщалось, что Реал начал переговоры с экс-тренером Челси Антонио Конте по поводу его назначения в мадридский клуб. Также место Хулена Лопетеги в Реале может занять наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью.

Кроме того, в прессе назвали имена еще двух кандидатов на эту должность и отметили, что увольнение Лопетеги обойдется “сливочным“ в 18 миллионов евро.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.