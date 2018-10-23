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Лидер Барселоны в преддверии матча Лиги чемпионов в третий раз стал отцом

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Луис Суарес объявил о рождении сына.
Луис Суарес в третий раз стал отцом
Луис Суарес в третий раз стал отцом
instagram.com/luissuarez9/

Форвард Барселоны Луис Суарес стал многодетным отцом - его супруга София в преддверии матча Барселоны в Лиге чемпионов родила сына, которого назвали Лаутаро.

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“Добро пожаловать в мир, Лаути. Я очень счастлив, что теперь ты среди нас, милашка. Его мама в порядке и счастлива. Как и его брат с сестрой. Спасибо всем за ваши поздравления“, - написал Суарес на своей страничке в Instagram, прикрепив фото новорожденного малыша.

Отметим, что Лаутаро стал третьим ребенком в семье Луиса Суареса.

Напомним, в среду, 24 октября, Барселона сыграет с Интером в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Сообщалось, что букмекеры отдают преимущество каталонскому клубу.

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Теги: Луис Суарес, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Лига Чемпионов, футбол, вне игры, семья
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