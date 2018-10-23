СМИ: Увольнение Лопетеги обойдется Реалу в 18 миллионов евро

В случае отставки испанский специалист получит крупную сумму.

Желание подписать Хулена Лопетеги перед Чемпионатом Мира-2018 стоило Реалу дорогого пункта в контракте тренера.

По условиям контракта, Лопетеги получает 6 миллионов в год и может получить еще 18, если стороны расторгнут соглашение до строка его истечения, то есть, до 2021 года, сообщило издание Sport English.

Напомним, что в качестве замены испанскому специалисту называли Жозе Моуринью, Антонио Конте, Сантьяго Солари и Гути.