В Альбасете появится статуя Иньесты
В родной провинции Андреса Иньесты решили почтить заслуги великого футболиста.
В испанской провинции Альбасете появится статуя экс-игрока сборной Испании и Барселоны Андреса Иньесты, который сейчас выступает в японском клубе Виссел Кобе.
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Как сообщает Football Espana, статуя будет размещена в городском парке Альбасете - Абелардо Санчес. Ее представят к 2020 году.
"Иньеста олицетворяет ценности общества Альбасете - смирение, простоту и трудолюбие", - прокомментировал решение мэр города.
Отметим, что несколько лет назад в честь Иньесты воздвигли статую в его родной деревне Фуэнтеалбилье.
Ранее сообщалось, что именитый Андрес Иньеста запустит собственное реалити-шоу.
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