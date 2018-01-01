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В Альбасете появится статуя Иньесты

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В родной провинции Андреса Иньесты решили почтить заслуги великого футболиста.
Андрес Иньеста
Андрес Иньеста
Getty Images

В испанской провинции Альбасете появится статуя экс-игрока сборной Испании и Барселоны Андреса Иньесты, который сейчас выступает в японском клубе Виссел Кобе.

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Как сообщает Football Espana, статуя будет размещена в городском парке Альбасете - Абелардо Санчес. Ее представят к 2020 году.

"Иньеста олицетворяет ценности общества Альбасете - смирение, простоту и трудолюбие", - прокомментировал решение мэр города.

Отметим, что несколько лет назад в честь Иньесты воздвигли статую в его родной деревне Фуэнтеалбилье.

Ранее сообщалось, что именитый Андрес Иньеста запустит собственное реалити-шоу.

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Теги: Андрес Иньеста, футбол, вне игры, статуя
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