Рамос психанул во время тренировки и сильно ударил одноклубника мячом

Защитник Реала Серхио Рамос во время тренировки команды не сдержал своих эмоций и жестко отомстил обидчику.

В одном из игровых эпизодов 21-летний защитник “сливочных“ Серхио Регилон не очень аккуратно сыграл против Рамоса, едва не травмировав его. Капитан Королевского клуба был взбешен таким приемом и сильно ударил по мячу в сторону одноклубника, попав ему по голени.

Позже на своей страничке в Twitter Рамос признал свою вину и сказал, что слишком остро отреагировал.

“Обычная игровая ситуация, хотя может показаться, что это не так. Но это не оправдание для меня, я не имел права так реагировать. Всегда бьемся до конца, верно, Регилон?“, - написал Рамос.

