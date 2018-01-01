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Стали известны имена еще двух кандидатов на место Лопетеги в Реале

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Сантьяго Солари и Гути также претендуют на должность главного тренера Реала.
Гути может возглавить Реал
Гути может возглавить Реал
twitter.com/guty14haz

Главный тренер Реала Хулен Лопетеги в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

По информации авторитетного испанского издания Marca, занять место Лопетеги может Сантьяго Солари, который в прошлом выступал за “сливочных“, а сейчас возглавляет Кастилью.

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При этом издание AS утверждает, что президент Реала Флорентино Перес хочет пригласить на этот пост другого экс-игрока клуба - Гути. Испанец сейчас является ассистентом главного тренера Бешикташа Шенола Гюнеша, а ранее он работал с молодежной командой Реала U-19.

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При этом отмечается, что в долгосрочной перспективе руководство мадридского клуба основным кандидатом рассматривает наставника Тоттенхэма Маурисио Почеттино, которого они пытались переманить минувшим летом.

Ранее сообщалось, что Реал начал переговоры с Антонио Конте. Другим кандидатом на пост главного тренера “сливочных“ называют Жозе Моуринью.

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Теги: Хулен Лопетеги, Гути, Реал, чемпионат Испании по футболу, тренер, футбол
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