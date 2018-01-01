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Эпическая симуляция новичка Реала,которая привела к его удалению с поля

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Винисиус Жуниор продемонстрировал свои актерские таланты арбитрам из Сегунды.

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор
Getty Images

Новичок Реала Винисиус Жуниор, выступающий сейчас за молодежную команду мадридцев, отметился эпичной симуляцией в матче Сегунды.

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Инцидент произошел на 86-й минуте поединка между Кастильей и Сельтой Б. Бразилец упал в штрафной соперника, однако судья распознал симуляцию и показал желтую карточку, которая стала для Жуниора второй.

Винисиус активно протестовал и отказывался покидать поле, за что его могут дополнительно наказать. Отметим, что  перед уходом Жуниор несколько раз похлопал по эмблеме клуба - с таким жестом Криштиану Роналду покинул поле в 2015 году после удаления в матче с Кордобой.

Ранее сообщалось, что самый дорогой новичок Реала Винисиус Жуниор продемонстрировал свои вокальные данные.

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Теги: Винисиус Жуниор, Реал, Сегунда, футбол, видео, симуляция, удаление, красная карточка
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