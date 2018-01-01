Эпическая симуляция новичка Реала,которая привела к его удалению с поля

Винисиус Жуниор продемонстрировал свои актерские таланты арбитрам из Сегунды.

Винисиус Жуниор Getty Images

Новичок Реала Винисиус Жуниор, выступающий сейчас за молодежную команду мадридцев, отметился эпичной симуляцией в матче Сегунды.

Читай также: Партнер Винисиуса по Фламенго: Роналду ушел, так как знал, что сядет на лавку

Инцидент произошел на 86-й минуте поединка между Кастильей и Сельтой Б. Бразилец упал в штрафной соперника, однако судья распознал симуляцию и показал желтую карточку, которая стала для Жуниора второй.

Винисиус активно протестовал и отказывался покидать поле, за что его могут дополнительно наказать. Отметим, что перед уходом Жуниор несколько раз похлопал по эмблеме клуба - с таким жестом Криштиану Роналду покинул поле в 2015 году после удаления в матче с Кордобой.

Ранее сообщалось, что самый дорогой новичок Реала Винисиус Жуниор продемонстрировал свои вокальные данные.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.