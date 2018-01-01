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Марсело заявил руководству Реала, что хочет уйти в Ювентус - СМИ

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Один из лидеров Реала желает покинуть клуб.
Марсело
Марсело
Getty Images

Защитник Реала Марсело собирается покинуть команду.

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Как сообщает итальянское издание Tuttosport, бразилец хочет продолжить карьеру в Ювентусе, чтобы играть в одной команде со своим другом Криштиану Роналду, который переехал в Турин минувшим летом.

Издание отмечает, что 30-летний футболист сообщил о своем желании руководству Реала. В то же время Ювентус не против купить игрока.

Ранее сообщалось, что защитник Реала Марсело продемонстрировал свое умение набивать чем угодно.

Отметим, что Марсело попал в список номинантов на Золотой мяч-2018.

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Теги: Марсело, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, трансфер, Ювентус, чемпионат Италии по футболу
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