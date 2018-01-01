Марсело заявил руководству Реала, что хочет уйти в Ювентус - СМИ
Один из лидеров Реала желает покинуть клуб.
Защитник Реала Марсело собирается покинуть команду.
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Как сообщает итальянское издание Tuttosport, бразилец хочет продолжить карьеру в Ювентусе, чтобы играть в одной команде со своим другом Криштиану Роналду, который переехал в Турин минувшим летом.
Издание отмечает, что 30-летний футболист сообщил о своем желании руководству Реала. В то же время Ювентус не против купить игрока.
Ранее сообщалось, что защитник Реала Марсело продемонстрировал свое умение набивать чем угодно.
Отметим, что Марсело попал в список номинантов на Золотой мяч-2018.
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