Моуринью может возглавить Реал - СМИ
Руководство мадридского Реала недовольно текущим положением команды и планирует отправить в отставку главного тренера Хулена Лопетеги.
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"Сливочные" находятся в поиске подходящей замены на эту должность. По информации журналиста El Chiringuito Хосепа Педрероля, одним из кандидатов является наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью.
🚨¡INFORMACIÓN de @jpedrerol! "Mourinho es el ENTRENADOR QUE MÁS GUSTA a la DIRECTIVA del Real Madrid". #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/qYqGbBlZAy— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 21 октября 2018 г.
Отметим, что Моуринью уже возглавлял Реал с 2010 по 2013 год. Под его руководством Королевский клуб стал чемпионам Испании, а также по разу завоевал Кубок и Суперкубок страны.
Ранее сообщалось, что Реал связался с агентом Антонио Конте, чтобы обсудить возможность возглавить команду.
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