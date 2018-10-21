Моуринью может возглавить Реал - СМИ

В список кандидатов на должность главного тренера Реала попал Жозе Моуринью.

Руководство мадридского Реала недовольно текущим положением команды и планирует отправить в отставку главного тренера Хулена Лопетеги.

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"Сливочные" находятся в поиске подходящей замены на эту должность. По информации журналиста El Chiringuito Хосепа Педрероля, одним из кандидатов является наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью.

🚨¡INFORMACIÓN de @jpedrerol! "Mourinho es el ENTRENADOR QUE MÁS GUSTA a la DIRECTIVA del Real Madrid". #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/qYqGbBlZAy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 21 октября 2018 г.

Отметим, что Моуринью уже возглавлял Реал с 2010 по 2013 год. Под его руководством Королевский клуб стал чемпионам Испании, а также по разу завоевал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Реал связался с агентом Антонио Конте, чтобы обсудить возможность возглавить команду.

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