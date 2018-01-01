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Реал не оставляет попытки пригласить Конте на пост главного тренера

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"Сливочные" вышли на контакт с агентом итальянского специалиста.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Бывший тренер Челси Антонио Конте является главным кандидатом на пост главного тренера Реала.

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По информации AS, руководство "сливочных" связалось с агентом итальянского специалиста Федерико Пасторелло после домашнего поражения мадридцев от Леванте (1:2). Источник отмечает, что представитель Королевского клуба назвал Конте главным претендентом на эту должность.

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Напомним, несколько дней назад появились слухи о том, что Реал готов назначить Антонио Конте на пост главного тренера команды и уже начал с ним переговоры. Отмечалось, что "сливочные" связались со специалистом после поражения от ЦСКА (0:1) в Лиге чемпионов.

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Теги: Хулен Лопетеги, Реал, чемпионат Испании по футболу, тренер, Антонио Конте, футбол, переговоры
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