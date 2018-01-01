Реал может купить Ибрагимовича - СМИ

Легендарный шведский форвард уже в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

Реал недоволен текущими результатами команды и планирует усилить состав благодаря трансферу звездного форварда, который поможет спасти для клуба сезон.

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Как утверждает журналист Cadena COPE Маноло Лама, президент Королевского клуба Флорентино Перес в качестве возможного приобретения рассматривает знаменитого шведского нападающего Златана Ибрагимовича, который на данный момент выступает в МЛС за Лос-Анджелес Гэлакси.

💥 Informa @lamacope:



👑🇸🇪 "El Madrid quiere un delantero y está estudiando el fichaje de Zlatan Ibrahimovic en el mercado de invierno"#TertulionTjCOPE pic.twitter.com/8bVnU6WrAb — Tiempo de Juego (@tjcope) 21 октября 2018 г.

Отметим, что "сливочные" занимают 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 14 очков (4 победы, 2 ничьи, 3 поражения). Реал не выигрывал с 22 сентября.

Ранее сообщалось, что форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович может вернуться в Манчестер Юнайтед.

Отмечалось, что трансфером шведа также интересуется Милан.

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