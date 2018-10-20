Месси травмировал руку в матче с Севильей
Лионель Месси не смог продолжить матч.
Нападающий Барселоны Лионель Месси травмировался в матче 9-го тура чемпионата Испании против Севильи.
На 18-й минуте встречи аргентинец травмировал руку в результате столкновения с игроком Севильи Франко Васкесом. Медики оказали помощь лидеру каталонцев, но на 26-й минуте он вынужден был покинуть поле, вместо него вышел Усман Дембеле.
До получения травмы Месси успел забить гол и совершить результативную передачу.
Напомним, что украинский игрок Вест Хэма Андрей Ярмоленко травмировался в матче против Тоттенхэма и покинул поле на носилках.
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