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Реал страдает от системы VAR: гол отменили, пенальти поставили

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Мадридский Реал проиграл тайм Леванте, хотя по разу мог забить и не пропустить.
Реал Мадрид - Леванте
Реал Мадрид - Леванте
Getty Images

Мадридский Реал проиграл первый тайм Леванте в матче 9-го тура чемпионата Испании со счетом 0:2, а ведь на табло могли быть 1:1, если бы не система VAR.

В начале матча судья назначил штрафной в сторону ворот Реала, но после использования VAR указал на точку – защитник Рафаэль Варан сыграл рукой, находясь в своей штрафной. Рохер Марти реализовал одиннадцатиметровый.

В середине первого тайма хавбек Марко Асенсио забил гол, однако арбитр Гильермо Куадра Фернандес отменил взятие ворот. Система видеопомощи VAR зафиксировала офсайд у Асенсио, к которому мяч прилетел, отскочив от перекладины.

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Теги: Реал Мадрид, Леванте, чемпионат Испании по футболу
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