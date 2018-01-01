Реал страдает от системы VAR: гол отменили, пенальти поставили

Мадридский Реал проиграл тайм Леванте, хотя по разу мог забить и не пропустить.

Мадридский Реал проиграл первый тайм Леванте в матче 9-го тура чемпионата Испании со счетом 0:2, а ведь на табло могли быть 1:1, если бы не система VAR.

So... away from the A-League... VAR just turned a free kick on the edge of the box (for a handball) into a penalty against Real Madrid. pic.twitter.com/e67TfrE3Xy — Glenn Valencich (@glennvalencich) 20 октября 2018 г.

В начале матча судья назначил штрафной в сторону ворот Реала, но после использования VAR указал на точку – защитник Рафаэль Варан сыграл рукой, находясь в своей штрафной. Рохер Марти реализовал одиннадцатиметровый.

В середине первого тайма хавбек Марко Асенсио забил гол, однако арбитр Гильермо Куадра Фернандес отменил взятие ворот. Система видеопомощи VAR зафиксировала офсайд у Асенсио, к которому мяч прилетел, отскочив от перекладины.

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