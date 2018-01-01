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Официально: Барселона не будет возвращать Неймара

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Каталонский клуб выступил с официальным заявлением.
Неймар
Неймар
skysports.com

Барселона опубликовала официальное заявление по поводу слухов о возможном возвращении нападающего ПСЖ Неймара.

“Руководство Барселоны никогда не думало над возвращением Неймара в команду. Ответить на этот вопрос очень сложно, потому что никто реально не рассматривал такую возможность.

Неймар сам принял решение покинуть наш клуб. Это не тот случай, когда мы хотим вернуть футболиста из-за наших прошлых ошибок. Если он выразит желание вернуться, то можт обсудить это с руководством клуба“, - написано в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что игроки Барселоны не против возвращения бразильца.

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Теги: футбол, Неймар, Барселона
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