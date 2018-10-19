Неймар будет судиться с Барселоной

Бразилец заявил, что каталонский клуб должен ему деньги.

Нападающий ПСЖ Неймар сообщил о намерениях подать на свой бывший клуб - Барселону в суд.

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Дело в том, что после продления контракта в 2016 году, ему полагался бонус - 40 млн евро. 14 миллионов он получил, но 26 так и не были оплачены Барселоной.

Также сообщается, что переговоры с ПСЖ в 2017 были специально затянуты ради получения второй части бонуса.

В свою очередь, каталонский клуб требует от Неймара 75 млн евро компенсации.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернутся в Барселону.