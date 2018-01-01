Кубок Испании: Реал отправится в Африку

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Копа дель Рей.

Сегодня клубы Примеры узнали своих соперников на стадии 1/16 финала Кубка Испании.

Мадридский Реал встретится с Мелильей.

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Интересен тот факт, что Мелилья - клуб из одноименного города, который находится на африканском континенте, в Марокко, но является автономной областью Испании.

Действующий обладель трофея - Барселона сыграет с Леонессой.

Все пары 1/16 финала Кубка Короля:

Мелилья - Реал Мадрид

Леонесса - Барселона

Эбро - Валенсия

Сант-Андреу - Атлетико Мадрид

Вильяновенсе - Севилья

Альмерия - Вильярреал

Мальорка - Вальядолид

Кадис - Эспаньол

Рсинг - Бетис

Спортин Хихон - Эйбар

Луго - Леванте

Кордоба - Хетафе

Атлетик Бильбао - Уэска

Алавес - Жирона

Леганес - Райо Вальекано

Сельта - Реал Сосьедад

Ранее сообщалось, что нападающего Реала Карима Бензему подозревают в попытке похищения человека.