Кубок Испании: Реал отправится в Африку
Сегодня клубы Примеры узнали своих соперников на стадии 1/16 финала Кубка Испании.
Мадридский Реал встретится с Мелильей.
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Интересен тот факт, что Мелилья - клуб из одноименного города, который находится на африканском континенте, в Марокко, но является автономной областью Испании.
Действующий обладель трофея - Барселона сыграет с Леонессой.
Все пары 1/16 финала Кубка Короля:
Мелилья - Реал Мадрид
Леонесса - Барселона
Эбро - Валенсия
Сант-Андреу - Атлетико Мадрид
Вильяновенсе - Севилья
Альмерия - Вильярреал
Мальорка - Вальядолид
Кадис - Эспаньол
Рсинг - Бетис
Спортин Хихон - Эйбар
Луго - Леванте
Кордоба - Хетафе
Атлетик Бильбао - Уэска
Алавес - Жирона
Леганес - Райо Вальекано
Сельта - Реал Сосьедад
Ранее сообщалось, что нападающего Реала Карима Бензему подозревают в попытке похищения человека.
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