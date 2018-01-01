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Лопетеги: Я чувствую поддержку со стороны клуба

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Главный тренер "сливочных" пообщался с журналистами.
Хулен Лопетеги
Хулен Лопетеги
Getty Images

Перед матчем с Леванте тренер мадридского Реала Хулен Лопетеги прокомментировал слухи по поводу своего увольнения.

“Я ощущаю полную поддержку со стороны клуба. Я спокоен и сконцентрирован на работе.

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Впереди нас ждет сложный матч с командой, которая постоянно прогрессирует. Они победили в двух последних матчах. У них хорошая атака, но я уверен в своих игроках и верю в их мастерство.

Сезон длится долго, и я уверен, что к его концу Реал станет сильнее. 

Мы не переживаем насчет голевой засухи. Мы хотим создать много моментов и реализовать их.

Мы не слушаем, что говорят люди извне. Наша главная задача - заработать 3 очка и выйти в лидеры“, - сказал Лопетеги.

Ранее Лопетеги заявил, что Реал еще не слишком далеко отстал от Барселоны.

 

 

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Теги: футбол, Ла Лига, Хулен Лопетеги, Реал Мадрид
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Источник: Marca

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