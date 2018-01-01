Лопетеги: Я чувствую поддержку со стороны клуба
Перед матчем с Леванте тренер мадридского Реала Хулен Лопетеги прокомментировал слухи по поводу своего увольнения.
“Я ощущаю полную поддержку со стороны клуба. Я спокоен и сконцентрирован на работе.
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Впереди нас ждет сложный матч с командой, которая постоянно прогрессирует. Они победили в двух последних матчах. У них хорошая атака, но я уверен в своих игроках и верю в их мастерство.
Сезон длится долго, и я уверен, что к его концу Реал станет сильнее.
Мы не переживаем насчет голевой засухи. Мы хотим создать много моментов и реализовать их.
Мы не слушаем, что говорят люди извне. Наша главная задача - заработать 3 очка и выйти в лидеры“, - сказал Лопетеги.
Ранее Лопетеги заявил, что Реал еще не слишком далеко отстал от Барселоны.
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