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Диего Коста недоволен финансовым неравенством в Атлетико

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Форвард "матрасников" завидует зарплате Антуана Гризманна.
Диего Коста
Диего Коста
Getty Images

Нападающий сборной Испании Диего Коста недоволен своей зарплатой в мадридском Атлетико, сообщает издание Mundo Deportivo.

Дело в том, что после подписания нового контракта с испанским клубом, его партнер по команде Антуан Гризманн получает оклад 20 млн. евро в год.

По сравнению с ним, Коста считает свою зарплату в 8 млн. евро скромной, и поэтому требует повышение.

Ранее сообщалось, что Грзманн может перейти в ПСЖ.

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Теги: футбол, Диего Коста, Антуан Гризманн, Атлетико (Мадрид)
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