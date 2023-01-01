Диего Коста недоволен финансовым неравенством в Атлетико

Форвард "матрасников" завидует зарплате Антуана Гризманна.

Нападающий сборной Испании Диего Коста недоволен своей зарплатой в мадридском Атлетико, сообщает издание Mundo Deportivo.

Дело в том, что после подписания нового контракта с испанским клубом, его партнер по команде Антуан Гризманн получает оклад 20 млн. евро в год.

По сравнению с ним, Коста считает свою зарплату в 8 млн. евро скромной, и поэтому требует повышение.

Ранее сообщалось, что Грзманн может перейти в ПСЖ.