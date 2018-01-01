В Сети "засветили" гостевую форму Барселоны на следующий сезон
В Сети появились изображения новой формы Барселоны, в которой команда будет играть в выездных играх в сезоне 2019/20.
Футболки выполнены в желтом цветы и дополнены диагональной полосой классического для клуба сине-гранатового цвета.
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Как сообщает FootyHeadlines, дизайн новой формы навеян экипировкой каталонцев образца 1970-го года, когда в составе команды играл легендарный нидерландский футболист Йохан Кройф.
Источник отмечает, что представители Nike, технического спонсора Барселоны, уже согласовали с руководством клуба дизайн. Совет директоров должен будет его утвердить 20-го октября.
Ранее сообщалось, что в сезоне 2019/20 Барселона будет играть в клетчатой форме.
Отмечалось, что каталонцы впервые с 2002 года представили обновленную эмблему.
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