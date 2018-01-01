Игроки Барселоны не против возвращения Неймара в команду - СМИ

Звездный форвард всерьез может вернуться в Барселону.

Президент Барселоны Жозеп Бартомеу провел беседу с игроками команды по поводу возможного возвращения в состав “сине-гранатовых“ бразильского форварда Неймара.

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Как сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на радио RAC1, игроки каталонского клуба не против вновь играть в одной команде с 26-летним футболистом. Отмечается, что лидеры Барселоны поддерживают близкие отношения с Неймаром и ждут его возвращения.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что у Неймара есть особая договоренность с ПСЖ, согласно которой он может покинуть клуб летом 2020 года за 200 миллионов евро.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что форвард ПСЖ Неймар хочет вернуться в Барселону.

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