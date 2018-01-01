Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Коутиньо посоветовал Барселоне купить игрока Ливерпуля на замену Суаресу - СМИ

Комментариев: 0
Роберто Фирмино попал в сферу интересов каталонского клуба.
Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино
Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино
Getty Images

В сферу интересов Барселоны попал один из лидеров Ливерпуля.

Читай также: Фирмино - о травме глаза: Боялся, что больше не смогу видеть

Как сообщает AS со ссылкой на El Chiringuito de Jugones, полузащитник “сине-гранатовых“ Филиппе Коутиньо порекомендовал руководству клуба приобрести 27-летнего Роберто Фирмино, с которым он ранее выступал за “красных“, а также они вместе играют в сборной Бразилии.

Барселона видит в Фирмино потенциальную замену Луису Суаресу, который в ближайшее время может покинуть команду.

Отметим, что Роберто Фирмино попал в список номинантов на Золотой мяч-2018.

Ранее сообщалось, что Роберто Фирмино спас жизнь двух братьев, оплатив их дорогостоящее лечение.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Филиппе Коутиньо, Луис Суарес, Барселона, чемпионат Испании по футболу, трансфер, Роберто Фирмино, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь