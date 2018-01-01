Коутиньо посоветовал Барселоне купить игрока Ливерпуля на замену Суаресу - СМИ

Роберто Фирмино попал в сферу интересов каталонского клуба.

В сферу интересов Барселоны попал один из лидеров Ливерпуля.

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Как сообщает AS со ссылкой на El Chiringuito de Jugones, полузащитник “сине-гранатовых“ Филиппе Коутиньо порекомендовал руководству клуба приобрести 27-летнего Роберто Фирмино, с которым он ранее выступал за “красных“, а также они вместе играют в сборной Бразилии.

Барселона видит в Фирмино потенциальную замену Луису Суаресу, который в ближайшее время может покинуть команду.

Отметим, что Роберто Фирмино попал в список номинантов на Золотой мяч-2018.

Ранее сообщалось, что Роберто Фирмино спас жизнь двух братьев, оплатив их дорогостоящее лечение.

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