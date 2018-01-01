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Месси хочет, чтобы Погба играл в Барселоне

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Лидера каталонцев поддерживают и другие игроки команды.
Поль Погба и Лионель Месси на ЧМ-2018
Поль Погба и Лионель Месси на ЧМ-2018
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба может продолжить карьеру в Барселоне.

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Как утверждает Daily Mail, лидеры каталонского клуба Лионель Месси и Жерар Пике хотят, чтобы француз выступал в Барселоне. Также их поддерживают соотечественники Погба - Усман Дембеле и Самуэль Умтити, которые вместе с хавбеком стали чемпионами мира в составе национальной команды.

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Главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде также одобряет трансфер 25-летнего Погба. При этом против приобретения француза выступают селекционеры клуба, которые утверждают, что Погба не подходит стилю игры команды.

Источник отмечает, что за трансфер футболиста Манчестер Юнайтед попросит ту же сумму, которую заплатил Ювентусу в 2016 году - 89 миллионов фунтов (около 101 миллиона евро).

Ранее сообщалось, что Барселона планирует приобрести Поля Погба в зимнее трансферное окно.

Отмечалось, что француз определится со своим будущим в ноябре, и он готов остаться в Англии, если на место Жозе Моуринью придет Зинедин Зидан.

Напомним, Поль Погба попал в список номинантов на Золотой мяч-2018.

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Теги: Лионель Месси, Жерар Пике, Эрнесто Вальверде, Усман Дембеле, Самуэль Умтити, Барселона, чемпионат Испании по футболу, трансфер, Поль Погба, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол
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