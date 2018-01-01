Прощай, Лопетеги: Реал начал переговоры с Конте

Антонио Конте в ближайшее время может сменить Хулена Лопетеги на должности главного тренера Реала.

Мадридский Реал недоволен результатами команды, которые они показали в четырех последних играх под руководством Хулена Лопетеги (1 ничья, 3 поражения), и планирует заменить главного тренера.

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По информации Corriere dello Sport и Sportitalia, "сливочные" хотят назначить на эту должность экс-наставника Челси Антонио Конте. Источники утверждают, что Королевский клуб провел первые переговоры с итальянским специалистом в понедельник, 15 октября.

Отметим, что Конте на данный момент ведет судебную тяжбу с "синими", оспаривая не выплаченную ему компенсацию в размере 10 миллионов евро за досрочное увольнение из клуба.

Напомним, о назначении Хулена Лопетеги на пост главного тренера Реала стало известно в преддверии старта ЧМ-2018. Из-за этого его уволили с должности наставника сборной Испании за день до начала мундиаля.

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