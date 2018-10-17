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Видаль оштрафован за драку в ночном клубе

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В 2017 году чилиец стал учасником драки в Мюнхене.
Артуро Видаль
Артуро Видаль
fcbarcelona.com

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль признан виновным в драке, которая состоялась в 2017 году в одном из ночных клубов Мюнхена, когда чилийский футболист еще выступал за немецкий клуб. Тогда потерпевший получил травму в результате удара бутылкой по голове.

Сегодня, 17 октября суд вынес решение обязать Видаля заплатить штраф в размере 800 тыс. евро в течение 80-ти дней. Брат Видаля Сандрино, которые также принимал участие в драке, должен выплатить 18 тыс. евро в течение 120-ти дней.

Сам футболист не явился на суд из-за того, что его сборная играла с Мексикой.

Напомним, в августе Артуро Видаль перешел в Барселону.

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Теги: футбол, Артуро Видаль, Бавария, Сборная Чили по футболу
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Источник: TZ

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