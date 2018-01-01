Реал интересуется Стерлингом
Скауты "сливочных" следили за игрой Стерлинга в матче Испания-Англия.
Игрок Манчестер Сити Рахим Стерлинг попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает Daily Mail.
По информации издания, представители Реала находились на трибунах во время матча Испания-Англия и пристально следили за игрой 23-летней плеймейкера.
В этом матче Стерлинг отметился дублем в ворота испанцев.
Сообщается, что успешные действия футболиста понравились скаутам, и испанский клуб намерен включится в борьбу за игрока сборной Англии, который не может договориться об условиях нового контракта с Манчестер Сити.
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