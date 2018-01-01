Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал интересуется Стерлингом

Комментариев: 0
Скауты "сливочных" следили за игрой Стерлинга в матче Испания-Англия.
Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг
eurosport.ru

Игрок Манчестер Сити Рахим Стерлинг попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает Daily Mail.

По информации издания, представители Реала находились на трибунах во время матча Испания-Англия и пристально следили за игрой 23-летней плеймейкера. 

В этом матче Стерлинг отметился дублем в ворота испанцев.

Сообщается, что успешные действия футболиста понравились скаутам, и испанский клуб намерен включится в борьбу за игрока сборной Англии, который не может договориться об условиях нового контракта с Манчестер Сити.

Поделись:
Теги: футбол, Реал Мадрид, Рахим Стерлинг, Манчестер Сити
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Daily Mail

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь