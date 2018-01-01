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Неймар может вернуться в Барселону - Mundo Deportivo

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Нападающий ПСЖ думает о возвращении в каталонский клуб.
Неймар
Неймар
goal.com

Бразилец Неймар неоднократно намекал на свое желание вернутся в Барселону, но клуб не верил в искренность его заявлений из-за того, что футболист долго скрывал свои планы по переходу в ПСЖ. Теперь же трансфер Неймара не выглядит настолько нереальным, - сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

В Париже Неймар находится в тени 19-летней звезды ПСЖ Киллиана Мбаппе, что еще больше заставляет его задуматься о возможном переходе.

В составе ПСЖ Неймар надеялся получить не только командные, но и индивидуальные награды, но в этом году он даже не был намонирован на Золотой мяч.

Ранее сообщалось, что бразильца может подписать Реал Мадрид.

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Теги: футбол, Неймар, ПСЖ, Барселона
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