Неймар может вернуться в Барселону - Mundo Deportivo

Нападающий ПСЖ думает о возвращении в каталонский клуб.

Бразилец Неймар неоднократно намекал на свое желание вернутся в Барселону, но клуб не верил в искренность его заявлений из-за того, что футболист долго скрывал свои планы по переходу в ПСЖ. Теперь же трансфер Неймара не выглядит настолько нереальным, - сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

В Париже Неймар находится в тени 19-летней звезды ПСЖ Киллиана Мбаппе, что еще больше заставляет его задуматься о возможном переходе.

В составе ПСЖ Неймар надеялся получить не только командные, но и индивидуальные награды, но в этом году он даже не был намонирован на Золотой мяч.

Ранее сообщалось, что бразильца может подписать Реал Мадрид.