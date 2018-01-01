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Барселона может подписать Ивановича

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Защитник Зенита может стать неожиданным новичком каталонского клуба.
Бранислав Иванович
Бранислав Иванович
skysports.com

Барселона рассматривает вариант с арендой серба Бранислава Ивановича в зимнее трансферное окно. 

После травм Самюэля Умтити и Томаса Вермалена “сине-гранатовые“ ищут варианты укрепления оборонительной линии. 

Основной трансферной целью Барселоны является игрок Аякса Маттейс Де Лигт, но, скорее всего, они смогут его подписать только следующим летом.

Напомним, игроку Барселоны грозит 12 лет тюрьмы.

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Теги: футбол, Барселона, Бранислав Иванович, трансфер
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