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Испания впервые за 15 лет проиграла матч на своем поле

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Испанцы на своем поле уступили англичанам в результативном матче Лиги наций.
Испания впервые за 15 лет проиграла на своем поле
Испания впервые за 15 лет проиграла на своем поле
Getty Images

Сборная Испании на своем поле уступила Англии со счетом 3:2 в матче Лиги наций.

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Англичане сумели прервать феноменальную серию испанцев из 38-ми игр без поражений на своем поле (34 победы и 4 ничьих). Стоит отметить, что в последний раз в домашнем официальном матче Испания уступала Греции в июне 2003 года.

Таким образом, на своем поле испанцы не проигрывали 15 лет или 5609 дней.

Несмотря на поражение, Испания сохраняет лидерство в своей группе Лиги наций. Турнирные таблицы можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что испанская Барселона потеряла очки в четырех матчах Ла Лиги подряд впервые за 2,5 года.

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Теги: футбол, сборная Испании по футболу, сборная Англии по футболу, Лига наций
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