Испания впервые за 15 лет проиграла матч на своем поле

Испанцы на своем поле уступили англичанам в результативном матче Лиги наций.

Испания впервые за 15 лет проиграла на своем поле Getty Images

Сборная Испании на своем поле уступила Англии со счетом 3:2 в матче Лиги наций.

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Англичане сумели прервать феноменальную серию испанцев из 38-ми игр без поражений на своем поле (34 победы и 4 ничьих). Стоит отметить, что в последний раз в домашнем официальном матче Испания уступала Греции в июне 2003 года.

Таким образом, на своем поле испанцы не проигрывали 15 лет или 5609 дней.

Несмотря на поражение, Испания сохраняет лидерство в своей группе Лиги наций. Турнирные таблицы можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что испанская Барселона потеряла очки в четырех матчах Ла Лиги подряд впервые за 2,5 года.

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