Коноплянка рассказал, кого он возненавидел, играя в Примере

Игрок Реала оставил о себе не лучшие воспоминания.

Полузащитник Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка назвал самого неудобного для себя соперника.

“Помню, как во время своего первого матча в Испании я так сильно завелся, что едва не получил красную карточку. Тогда мне довелось играть против Дани Себальйоса. Это футболист, которого я больше всего запомнил, которого я возненавидел, наверное. Я его впервые увидел и сразу невзлюбил в плане футбола.

Он хорошо умеет провоцировать: подставляется, кусает, наступил, ущипнул. Арбитр этого всего не видит, но я ведь чувствую. Было несколько моментов, когда он был с мячом, я к нему едва прикоснулся и он там перевернулся так, будто катастрофа какая-то. Я его немножко только задел. Думаю, может, сейчас арбитр еще и красную карточку даст”,- приводит слова Коноплянки Профутбол.

Накануне матча Лиги наций против Чехии Коноплянка и Караваев сыграли в теннисбол, после чего пострадал пресс-атташе сборной Украины.