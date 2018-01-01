Реал намерен приобрести защитника Наполи
Похоже, мадридцы намерены создать конкуренцию в центре своей обороны.
Мадридский Реал намерен усилить центр своей обороны, подписав защитника Напол Калиду Кулибали.
Сообщается, что Реал намерен вступить в конкуренцию со своими принципиальными соперниками – Барселоной, которые уже пытались подписать сенегальца этим летом, однако предложенных 65 миллионов евро оказалось недостаточно. Неаполитанцы запрашивают за лидера своей обороны 100 миллионов евро.
Напомним, что мадридскому клубу также приписывают интерес к вингеру Манчестер Сити Рахиму Стерлингу.
Полная версия правил