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Реал намерен приобрести защитника Наполи

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Похоже, мадридцы намерены создать конкуренцию в центре своей обороны.
Калиду Кулибали
Калиду Кулибали
Getty Images

Мадридский Реал намерен усилить центр своей обороны, подписав защитника Напол Калиду Кулибали.

Сообщается, что Реал намерен вступить в конкуренцию со своими принципиальными соперниками – Барселоной, которые уже пытались подписать сенегальца этим летом, однако предложенных 65 миллионов евро оказалось недостаточно. Неаполитанцы запрашивают за лидера своей обороны 100 миллионов евро.

Напомним, что мадридскому клубу также приписывают интерес к вингеру Манчестер Сити Рахиму Стерлингу.

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Теги: футбол, Барселона, Наполи, Калиду Кулибали, Реал
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